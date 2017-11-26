Водителя припугнули кирпичом из-за парковки на Бежицкой в Брянске

В Брянске разгорелся очередной парковочный конфликт.

На этот раз он произошел у дома № 36 по улице Бежицкой.

«Суровое брянское предупреждение. Улица Бежицкая, 36. Ну хоть пока лакокрасочное покрытие не повредили. Задумайтесь все, кто там кидает ведра свои. Думайте не только о себе. Там производство, «ГАЗели» ездят», – пишет в соцсетях автор снимков.

На фото видно, что на крышу припаркованного Renault Scenic с орловскими номерами и знаком «чайник» неизвестный недоброжелатель уложил кирпич.

«Могли бы под кирпич газетку постелить, хамы», – пишут интернет-вользователи.

Напомним, на днях еще один брянский водитель сообщил о порче машины. Инцидент произошел на улице Романа Брянского в областном центре.