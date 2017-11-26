В Клинцах собираются судить учителя русского языка

Учитель русского языка и литературы школы в Клинцах стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, учителя обвиняют по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас идет расследование уголовного дела.

При этом, как мы сообщали ранее, на время следствия учителя от работы не освободили, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура.

После того как в адрес начальника отдела образования Клинцовской городской администрации было внесено представление, приказом директора школы педработнику запретили вести уроки на время производства по уголовному делу, до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.