Бежицкий район Брянска замело снегом

28 ноября в Брянск вновь пришла снежная зима.

Правда, пока лишь в Бежицкий район. В Бежице снег не просто выпал, но и остался лежать – горожане делятся снимками заснеженного района в соцсетях.

В остальных районах Брянска по-прежнему царит осень. «Поеду в Бежицу – хоть на снег глянуть», – шутят в комментариях брянцы.

Также, сообщают жители районов области, снег выпал в Сельцо, Дубровке, Дятьково и других населенных пунктах. По словам водителей, заснежена и гомельская трасса.

Напомним, первый снег выпал в Брянске еще 26 октября, но из-за плюсовой температуры быстро растаял.







