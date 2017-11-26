Бежицкий район Брянска замело снегом
28 ноября в Брянск вновь пришла снежная зима.
Правда, пока лишь в Бежицкий район. В Бежице снег не просто выпал, но и остался лежать – горожане делятся снимками заснеженного района в соцсетях.
В остальных районах Брянска по-прежнему царит осень. «Поеду в Бежицу – хоть на снег глянуть», – шутят в комментариях брянцы.
Также, сообщают жители районов области, снег выпал в Сельцо, Дубровке, Дятьково и других населенных пунктах. По словам водителей, заснежена и гомельская трасса.
Напомним, первый снег выпал в Брянске еще 26 октября, но из-за плюсовой температуры быстро растаял.
Новости регионов
28 Ноября, 2017
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