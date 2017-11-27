В Брянске директор школы с помощью родственников обобрал бюджет
Предприимчивый директор школы в Брянске провернул аферу с зарплатами.
За четыре года он лишил бюджет 380 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, с 2012 по 2016 год директор заключил несколько договоров о трудоустройстве с двумя своими родственниками. Их он назначал на должности сторожа, дворника и разнорабочего. Фактически работы не выполнялись, но зарплату «работники» получали исправно.
Директору школы предъявили обвинение в мошенничестве, расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Ему грозит до шести лет заключения с наложением крупного штрафа.
Новости регионов
29 Ноября, 2017
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