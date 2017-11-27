В Брянске директор школы с помощью родственников обобрал бюджет

Предприимчивый директор школы в Брянске провернул аферу с зарплатами.

За четыре года он лишил бюджет 380 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, с 2012 по 2016 год директор заключил несколько договоров о трудоустройстве с двумя своими родственниками. Их он назначал на должности сторожа, дворника и разнорабочего. Фактически работы не выполнялись, но зарплату «работники» получали исправно.

Директору школы предъявили обвинение в мошенничестве, расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Ему грозит до шести лет заключения с наложением крупного штрафа.