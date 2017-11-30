Авиакомпания S7 открывает в Брянске офис и ищет директора
S7 Airlines открывает представительство в Брянске.
Офис расположен в здании Международного аэропорта «Брянск» в Октябрьском, говорится на сайте авиакомпании. Он будет работать ежедневно.
Одновременно в S7 Airlines опубликовали информацию о вакансии директора Брянского филиала. Кандидатам обещают зарплату по итогам собеседования и дополнительный социальный пакет от авиакомпании, включающий льготные билеты.
Новости регионов
30 Ноября, 2017
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