«Женщина ударилась головой и упала»: брянцы жалуются на обезумевших маршрутчиков

Жители Брянска жалуются на неадекватное поведение водителей маршрутных такси.

«Сегодня вечером наблюдала гонку маршруток с номером 3 в Фокинском районе. Видимо, кто-то из двоих ехал не по своему времени. Такое ощущение, что все летели в самолете, сидя в маршрутке, пришлось держаться всем, чем можно. В конце концов в районе Полесского рынка женщина лет 55 ударилась головой об окно и упала. Водитель даже не остановился. Пока я не встала и не помогла. Как таких водителей за руль пускают? К сожалению, не успела сфотографировать номер. Но это дело времени», – 29 ноября рассказала в соцсетях пассажирка 3-й маршрутки Ольга.

По словам девушки, она сделала водителю замечание, но тот «молча сидел, но поддал газку, как заметил телефон, приготовленный для фото номера».

«Таким психам дома сидеть надо», – уверена она.

«Это не только так в Фокинском – в Советском то же самое, водители с ума походили... едешь и только мысли: а доеду ли я или меня вынесут вперед ногами», «Этот же имбецил на «тройке» чуть не уронил мою беременную жену. Она еще толком в салон не вошла, а он с открытой дверью дернул вперед», «Не, с маршрутками и водилами их явно что-то не так. Сначала стоят на остановках долго, потом летят, нарушая все и вся, типа они одни в своей машине», «Тройки» – это вообще ужас!!! Они постоянно в телефонах, носятся, им на пассажиров плевать. У них свои гонки. А с детьми так вообще страшно ездить, за детей страшно, из-за таких дураков могут пострадать. На этом маршруте давно пора провести жесткую проверку и наказать хозяина», – отмечают интернет-пользователи.