Брянец, убивший и сжегший таксиста, добивался оправдания в Верховном суде

Верховный суд РФ рассмотрел дело 25-летнего жителя Бежицкого района Брянска Сергея Литвинцева.

Брянский областной суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей за убийство 56-летнего таксиста, разбой, автоугон и умышленное повреждение чужого имущества.

Ночью 9 ноября 2016 года брянец поймал такси и по дороге напал на водителя. Урожая ножом, он потребовал деньги, а когда водитель начал сопротивляться, принялся душить его. Таксист умер от перелома шейного отдела позвоночника.

Затем пассажир отогнал Renault Logan в Дятьковский район и поджег его в лесу у поселка Дружба вместе с телом таксиста. С места преступления он забрал 5 тысяч рублей, найденных в барсетке водителя.

Не согласившись с приговором областного суда, Литвинцев обратился в Верховный суд. Он утверждал, что не имел умысла на убийство, и жаловался на суровость наказания.

Верховный суд с учетом мнения представителя Генеральной прокуратуры жалобу отклонил. Приговор оставлен без изменения – он вступил в силу.