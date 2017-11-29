В первый день зимы Брянск затопил ливень

Брянск ушел под воду в первый календарный день зимы.

1 декабря в областном центре выпало огромное количество осадков в виде дождя.

По информации Гидрометцентра России, европейская часть России находится под влиянием циклона с юга Скандинавии и серии его атмосферных фронтов. Именно это стало причиной потепления до +4 градусов днем и непрекращающегося дождя.

Брянцы делятся в соцсетях фото и видео затопленных улиц, для которых декабрьский ливень стал «непредвиденным» ударом, и шутят о «водных лыжах».

По прогнозам синоптиков, в выходные дневная температура в Брянске будет держаться в районе +1 градуса. По-прежнему ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Декабрь, напомним, в Брянской области будет снежным.