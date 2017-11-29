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В Брянской области уничтожили 17 тонн шампиньонов

Опубликовано Сегодня, 18:20

На ТБО Ратово в Новозыбковском районе уничтожили крупную партию шампиньонов.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, фуру с грибами, следовавшую из Белоруссии в обход официальных контрольных постов, остановили сотрудники Брянской таможни.

Выяснилось, что 17,1 тонны шампиньонов перевозились без фитосанитарных документов. Маркировочные этикетки указывали на польское происхождение груза.

«Санкционные» грибы уничтожили путем захоронения после предварительного измельчения.


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