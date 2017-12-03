Брянская ГИБДД сняли ролик о мальчике и его воображаемом друге Пчеле
ГИБДД Брянской области выпустила очередной креативный видеоролик о необходимости соблюдения ПДД.
На этот раз он посвящен детской безопасности по пути из школы домой. Героями видео стали школьник Матвей и его говорящий друг Пчел.
Матвей разъясняет Пчелу правила безопасного поведения на дороге. Сначала он рекомендует Пчелу посетить уголок безопасности, установленный ГИБДД в каждой школе, где можно найти «много полезного».
«Ты понял?» – интересуется у своего друга школьник.
«Да, понял!» – кричит тот.
Затем Матвей учит Пчела правильно переходить дорогу, убрав телефон и осмотревшись по сторонам.
«Вот это да!» – удивляется «воображаемый друг».
В итоге Пчел приходит к заключению о том, что «Правила дорожного движения – это правила жизни».
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