Брянская ГИБДД сняли ролик о мальчике и его воображаемом друге Пчеле

ГИБДД Брянской области выпустила очередной креативный видеоролик о необходимости соблюдения ПДД.

На этот раз он посвящен детской безопасности по пути из школы домой. Героями видео стали школьник Матвей и его говорящий друг Пчел.

Матвей разъясняет Пчелу правила безопасного поведения на дороге. Сначала он рекомендует Пчелу посетить уголок безопасности, установленный ГИБДД в каждой школе, где можно найти «много полезного».

«Ты понял?» – интересуется у своего друга школьник.

«Да, понял!» – кричит тот.

Затем Матвей учит Пчела правильно переходить дорогу, убрав телефон и осмотревшись по сторонам.

«Вот это да!» – удивляется «воображаемый друг».

В итоге Пчел приходит к заключению о том, что «Правила дорожного движения – это правила жизни».