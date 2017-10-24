Брянского баяниста Алексея Сипакова признали «Золотым талантом»
Юный брянский баянист Алексей Сипаков стал дипломантом IX Международного конкурса исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты».
Конкурс прошел в Железногорске Курской области. В числе номинаций – «Скрипка», «Домра-балалайка» и «Баян-аккордеон».
Брянскую область во втором туре представили баянисты из детской школы искусств № 5 Глеб Павленко и Алексей Сипаков. Алексей Сипаков вошел в число шести участников третьего тура.
В результате брянский музыкант стал лауреатом Международного конкурса. Победу он разделил со студентом 3-го курса музыкального колледжа имени Гнесиных.
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