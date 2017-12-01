Брянск замело: мэрия постит фото, горожане требуют расчистить дороги
6 декабря на Брянск обрушился снегопад.
Как и предсказывали синоптики, с раннего утра идет снег, на дорогах образовалась гололедица. Горожане делятся снимками заснеженного Брянска в соцсетях.
Одним из первых «обсуждальщиков» погодных условий оказалась пресс-служба мэрии Брянска. Ее сотрудники распространяют по пабликам в «ВКонтакте» фото из рабочего кабинета на площади Ленина, 35.
Горожане интересуются, куда подевалась вся снегоуборочная техника. «Заметает вместе с дорогами! Где, спрашивается, снегоуборочная техника?», «На санях ездить?», «Весь Второй и Советский проехал, ни одной нет», – возмущаются брянцы.
В начале одиннадцатого на сайте горадминистрации появилась информация о том, что «в течение снегопада улицы областного центра будут обрабатывать пескосоляной смесью с помощью 30 комплексных дорожных машин». По окончании снегопада коммунальщики приступят к расчистке дорог первой и второй категорий, площадей, скверов и тротуаров, обещают в мэрии.
По прогнозам синоптиков, снег ожидается в Брянске минимум до конца недели.
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