В Брянске семеро наркоторговцев получили от 9 до 13 лет колонии

В Брянске перед судом представили семеро торговцев синтетическими наркотиками.

Как сообщили в региональном УМВД, с августа по октябрь 2016 года житель Брянска и шестеро его подельников из сопредельных государств бесконтактным способом сбывали на территории области наркотические средства синтетического происхождения. При задержании у них изъяли более 2 килограммов наркотиков.

Советский районный суд приговорил членов преступной группы к заключению на срок от 9 до 13 лет. Отбывать наказанием им предстоит в колонии строгого режима.