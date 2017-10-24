В Брянске семеро наркоторговцев получили от 9 до 13 лет колонии
В Брянске перед судом представили семеро торговцев синтетическими наркотиками.
Как сообщили в региональном УМВД, с августа по октябрь 2016 года житель Брянска и шестеро его подельников из сопредельных государств бесконтактным способом сбывали на территории области наркотические средства синтетического происхождения. При задержании у них изъяли более 2 килограммов наркотиков.
Советский районный суд приговорил членов преступной группы к заключению на срок от 9 до 13 лет. Отбывать наказанием им предстоит в колонии строгого режима.
Новости регионов
20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?».
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.