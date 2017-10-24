В Брянске женщина-водитель сбила «пенсионерку»: полиция ищет очевидцев
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Бежицком районе Брянска, в результате которого пожилая женщина получила тяжелые травмы.
1 декабря около 18.30 у дома № 76 по улице Ульянова 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила 40-летняя женщина – водитель Renault Megane.
Пенсионерку госпитализировали с переломом лобной кости и переломом левой большеберцовой кости.
УМВД России по Брянской области просит очевидцев обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.
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