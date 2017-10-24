В Брянске медики отправили умственно отсталую девушку трудиться

В Брянске медицинская комиссия признала умственно отсталую девушку годной к работе.

О медицинском казусе сестра девушки рассказала на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

«Моя сестра – инвалид детства с психическим заболеванием, обучалась в специальной коррекционной школе-интернате № 68 VIII вида, группа инвалидности изначально была 2-я, а при прохождении комиссии МСЭ была снята 2-я группа и дана 3-я», – сообщила она.

Она просит медиков и чиновников объяснить: «Может ли человек с умственной отсталостью, который не умеет ни писать, ни считать, ни толком разговаривать, работать?».

«Кто возьмет на работу психически больного человека? Как ей жить дальше? Правомерно ли комиссия МСЭ поменяла группу инвалидности с не рабочей на рабочую? Куда жаловаться?» – пытается выяснить автор жалобы.

Несмотря на то что вопрос был задан еще 28 ноября, официальных ответов на него так и не поступило. Один из анонимных пользователей сайта посоветовал обжаловать решение брянских экспертов, в том числе в суде.

Напомним, в этом году брянские медики-соцэксперты стали участниками коррупционного скандала. Нужную группу инвалидности они выдавали за взятки. В октябре трое врачей по медико-социальной экспертизе бюро № 8 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области» получили реальные, но небольшие сроки.