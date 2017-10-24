7 декабря в Брянской области будет снежно
7 декабря в Брянской области вновь прогнозируют снегопад.
По данным регионального ГУ МЧС, в четверг в области будет облачно с прояснениями, днем и ночью местами снег. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -2…-7 ºC, днем -4…+1 ºC.
Будут преобладать метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных выбросов в приземном слое атмосферы, сообщили в МЧС. В ведомстве также сделали «постпрогноз»: в 9.00 6 декабря атмосферное давление в Брянске составило 734,4 миллиметра ртутного столба.
Напомним, первый же сильный снегопад этой зимы в Брянске стал полной неожиданностью для брянских чиновников и коммунальщиков.
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