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7 декабря в Брянской области будет снежно

Опубликовано Вчера, 23:23

7 декабря в Брянской области вновь прогнозируют снегопад.

По данным регионального ГУ МЧС, в четверг в области будет облачно с прояснениями, днем и ночью местами снег. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2…-7 ºC, днем -4…+1 ºC.

Будут преобладать метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных выбросов в приземном слое атмосферы, сообщили в МЧС. В ведомстве также сделали «постпрогноз»: в 9.00 6 декабря атмосферное давление в Брянске составило 734,4 миллиметра ртутного столба.

Напомним, первый же сильный снегопад этой зимы в Брянске стал полной неожиданностью для брянских чиновников и коммунальщиков.

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