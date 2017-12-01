«Они существуют!»: в ночь после снегопада в Брянске заметили снегоуборочную технику

Коммунальщики появились в центре Брянска с наступлением темноты.

«Ребята выехали. Ура!» – сообщил в соцсетях обрадованный горожанин, которому удалось запечатлеть на фото снегоуборочную технику спустя более чем 12 часов после начала снегопада. Не покладая рук, коммунальщики трудились у самолета в Советском районе Брянска.

«Возрадуемся», «Они существуют!» – ликуют брянцы.

Еже один житель областного центра рассказал, что «в Фокинке ехал трактор минут 30 назад, чистил дорогу», однако его усилия были уже впустую: «Один, фиг все растаяло».

Напомним, сильный снегопад прошел в Брянске с раннего утра 6 декабря. Сотрудники пресс-службы мэрии сначала полюбовались природными явлениями из окна рабочих кабинетов, а затем, в начале одиннадцатого, пообещали, что на борьбу с последствиями снегопада в течение дня выйдут 30 машин.

В четверг, 7 декабря, в регионе также ожидается снег.