«Они существуют!»: в ночь после снегопада в Брянске заметили снегоуборочную технику
Коммунальщики появились в центре Брянска с наступлением темноты.
«Ребята выехали. Ура!» – сообщил в соцсетях обрадованный горожанин, которому удалось запечатлеть на фото снегоуборочную технику спустя более чем 12 часов после начала снегопада. Не покладая рук, коммунальщики трудились у самолета в Советском районе Брянска.
«Возрадуемся», «Они существуют!» – ликуют брянцы.
Еже один житель областного центра рассказал, что «в Фокинке ехал трактор минут 30 назад, чистил дорогу», однако его усилия были уже впустую: «Один, фиг все растаяло».
Напомним, сильный снегопад прошел в Брянске с раннего утра 6 декабря. Сотрудники пресс-службы мэрии сначала полюбовались природными явлениями из окна рабочих кабинетов, а затем, в начале одиннадцатого, пообещали, что на борьбу с последствиями снегопада в течение дня выйдут 30 машин.
В четверг, 7 декабря, в регионе также ожидается снег.
Новости регионов
20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?».
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.