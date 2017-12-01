«А чего их до сих пор не спилили?»: у мэрии Брянска нарядили елки

Брянцы раскритиковали новогоднее оформление елей у здания мэрии.

Наряжающие голубые ели рабочие были замечены на площади Ленина в среду, 6 декабря. Деревья украсили цветными шарами и гирляндами.

Брянцы, обсуждающие подготовку к Новому году в соцсетях, заявили, что деревья «убого наряжены, возле администрации могли бы и получше сделать».

«А чего их до сих пор не спилили? А то весь фасад закрывают», – задается вопросом еще один интернет-пользователь.

Напомним, минувшей осенью десятки деревьев пали жертвой реконструкции центра Брянска. 18 ноября спилили полувековые голубые ели у Винного замка – якобы они скрывали обновленный фасад исторического здания.



