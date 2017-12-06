В Брянске «мститель» вывалил мусор на припаркованную машину
Неизвестный вывалил пакет мусора на Nissan в Советском районе Брянска.
Инцидент произошел 7 декабря на улице Советской, рассказал в соцсетях один из очевидцев, сделавший фото на месте ЧП. По его словам, «награда настигла победителя утренней номинации «Парковка дня».
На снимках видно, что иномарка заняла часть дороги, однако проезд не перекрыла. Несмотря на это, стоявший автомобиль вызвал чей-то гнев – судя по содержимому мусорного пакета, любителя овощей и пива. Картофельные очистки, кожура от банана и скомканная пластиковая бутылка остались на капоте в качестве «предупреждения».
Мнения брянцев, обсуждающих событие, разделились. Большинство называют поступок «мстителя» «свинством и неуважением». «Туда все машины ставят, если больше места нет на парковке», «Там реально с парковкой беда, сочувствую тем, кто там живет», «Кто так поступает, тем к психиатру нужно обращаться», «Если так, то из квартиры выходишь и сваливаешь свой мусор на каждую вторую машину. Пора привыкнуть, что здесь город, здесь тесно, мусор в контейнер выносим, а если в деревне ты привык шататься по всей дороге и мусор сваливать где придется, то езжай обратно и живи как быдло. Стыдно должно быть за мусор», «Машина проезд не загораживает, знака нет. Владельцу машины неплохо было бы заяву в полицию написать, пусть хулиганов поищут», – пишут брянцы.
Их оппоненты утверждают, что «всегда можно найти выход и поставить машину чтобы она никому не мешала».
Один из горожан сообщил, что на Nissan ездит девушка.
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