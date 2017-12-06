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Зорин из вредности не поднял упавший дорожный знак под Брянском

Опубликовано Вчера, 20:13

Брянский справедливоросс Евгений Зорин заметил очередной дорожный промах, но исправлять ситуацию не стал, дабы «не развращать конкретные службы».

Как сообщили в Брянском отделении «СР», в партию позвонил житель Отрадного Брянского района. Он рассказал, что у моста над Десной по объездной дороге между Отрадным и Ивановкой упал знак, обозначающий реку Десну.

«Упал, но не отжался», – шутит Евгений Зорин.

Активисты движения «Справедливый контроль» выехали на место и сфотографировали упавший знак на фоне свой «фирменной» таблички с котиком и надписью «Промах власти, ай-я-яй!».

«Конечно, мы могли бы своими силами восстановить этот знак, но, во-первых, год волонтера – это следующий, во-вторых, нельзя все переделать за кого-то (это развращает конкретные службы), и, в-третьих, мы опасаемся, что в силу сложившихся отношений с Брянской ГИБДД и пресс-службой УМВД Брянской области нас могут обвинить в порче дорожного имущества, а то и вовсе в воровстве данного знака», – сообщил Зорин.

«Брянское региональное отделение обращается к службам, в ведении которых находится содержание данного участка дороги: не позорьте, пожалуйста, Брянскую область, ведь дороги – это одна из визитных карточек региона», – также говорится в сообщении Брянской «СР».

Напомним, после конфликта с региональным УМВД Евгений Зорин требует извинений от начальника пресс-службы Сергея Королева, обещая в противном случае «дать правовой отпор хоть всему батальону».

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