«Кристи» Коломейцева показала попу в песке
Пока оппозиционный брянский предприниматель Александр Коломейцев сражается с житейскими невзгодами, его старшая дочь Кристина демонстрирует поклонникам обнаженное тело.
Последние записи «Кристи», как она себя называет, Коломейцевой в Instagram наполнены меланхолией и философскими рассуждениями. Судя по ним, в ноябре Кристина отдохнула на Тайване.
Свое фото с вывалянными в песке ягодицами несостоявшаяся «Мисс Брянск – 2017» подписала строчкой из песни барнаульского рэпера Зомба: «Эта ночь нас накроет будто лавина, но ты не любовь и даже не половина. Что же мы делаем…».
Также подписчики Кристины могут полюбоваться ею на фоне моря, гор, экзотических растений и подруг.
«Очень люблю фотографии в купальнике 🔥🔥🔥, ведь так и хочется ещё и ещё возвращаться туда ,где было так хорошо😍😍 Всё-таки ,я думаю Новый год 🎄 я проведу не в России 🚢», – сообщила Кристина (орфография и пунктуация автора. – Ред.).
«Кристи» также поделилась своим пониманием женской дружбы: «А вот вы знаете что такое дружба?.. Когда ты идёшь спокойно по улицы , а она берет и толкает тебя на симпатичного парня… Это когда двое спят вместе , а Ее не берут к себе… Это когда они говорят , что ты самая красивая» (орфография и пунктуация автора. – Ред.).
Напомним, Отец Кристины Александр Коломейцев сейчас переживает нелегкие времена. Он намеревался выйти на митинг «Отставка Богомаза – спасение Брянщины», однако городские власти акцию не разрешили. Соратник Коломейцева по проекту «Вдребезги» Николай Виткевич арестован на трое суток по делу о хулиганстве в управлении ветеринарии во время защиты бизнесмена Олега Тарабукина. Осудив последнего за торговлю некачественными сырами, Александр Коломейцев заявил о том, что губернатор Алекандр Богомаз «приступил к нейтрализации Коломейцева».
«Все это направлено против меня, так как я организую митинг жителей области против того беспредела, который творится. Скажу больше, по моей информации, из администрации президента Богомазу поставлен ультиматум, что если митинг состоится, то его уберут с поста. Поэтому сейчас со стороны местной власти будут брошены все силы, чтобы предотвратить протест людей, это вопрос жизни и смерти нынешней властной верхушки», – убежден он.
Ранее Кристина Коломецева также делала громкие заявления, рассуждая о «диградации» в Брянской области и защищая отца: «Он поднимает такие вопросы, которые касаются нас с вам , тоесть народа!» (орфография и пунктуация автора. – Ред.).
«Недоброжелателям и комментаторам» она посоветовала «сначала попробовать хоть что-то создать».
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