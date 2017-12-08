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В Брянской области прогнозируют сильный дождь со снегом

Опубликовано Вчера, 15:04

ГУ МЧС по Брянской области сообщило об ухудшении погодных условий 10 декабря.

В воскресенье в регионе будет облачно. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Днем умеренный, местами сильный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3…+2 ºC, днем +1…+6 ºC.

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