В Брянской области прогнозируют сильный дождь со снегом

ГУ МЧС по Брянской области сообщило об ухудшении погодных условий 10 декабря.

В воскресенье в регионе будет облачно. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Днем умеренный, местами сильный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3…+2 ºC, днем +1…+6 ºC.