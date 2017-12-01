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Брянская партия обвинила РЖД в «самой большой глупости за столетие»

Опубликовано Сегодня, 09:30

«РЖД выдала самую большую глупость за столетие», – заявили в Брянском отделении «Справедливой России», комментируя ответ железнодорожников о верхних и нижних полках.

На минувшей неделе в РЖД поставили точку в споре, может ли пассажир, купивший место на верхней полке, находиться на верхней. «Верхнеполочный» пассажир может сесть на нижнюю полку только с согласия попутчика, занимающего это место, пояснили в «Федеральной пассажирской компании» – «дочке» РЖД.

Официальный ответ железнодорожной компании возмутил брянских справедливороссов.

«Жителям Брянщины довольно часто приходится пользоваться верхней полкой в купе. Делают это они не по своей воле, а потому что на нижнюю полку билетов нет, а ехать надо. И если на нижней полке попадется несговорчивый попутчик, то, хочешь или нет, залезай на свое верхнее место и там сиди и кушай, и вещи свои располагай. Хозяин положения – пассажир нижней полки, и столиком можно пользоваться только с его разрешения. Это самая большая глупость, которую РЖД выдала за столетие», – заявил лидер регионального отделения партии Сергей Курденко.

По его словам, «значит, цена на билет одна, а сервис разный».

«К нижней полке бонусом идет хранение багажа, столик для питания, то есть все удобства. А что есть у обладателя верхней полки кроме проблем? Зачастую пассажир просит дать билет на нижнюю полку, однако оператор умышленно заполняет верхние места. А если на верхнюю полку попала пожилая бабушка? Багаж она должна забросить на третью полку под потолок? Это глубочайший плевок от РЖД в лицо пассажирам, уважайте, мол, друг друга и сами договаривайтесь. Нет, есть теперь вопросы к самой РЖД. Мы направим запрос в ФАС России и Управление Роспотребнадзора. По нашему мнению, явное нарушение прав потребителей в области ценообразования за услугу. Получается, что койко-место внизу с дополнительными услугами по хранению багажа и пользования столиком питания стоит ровно столько, сколько место на верхней полке без данных услуг. Это юридически не верно. Граждане должны платить соизмеримую цену на товары и услуги, а установление единой цены на не единый по критериям расчета публичный договор – нарушение антимонопольного законодательства», – также считает Курденко.

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