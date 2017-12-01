Жителя Почепского района, убившего соперника при жене, приговорили к 9 годам
29-летнего жителя села Семцы Почепского района признали виновным в убийстве 54-летнего мужчины.
Напомним, трагедия разыгралась вечером 22 августа в доме молодого человека и его жены. Компания выпивала. Приревновав жену к пожилому гостю, хозяин дома нанес ему более 20 ударов руками и ногами по разным частям тела. Травмы оказались смертельными.
Как сообщили в региональной прокуратуре, обвинение по делу в суде поддерживал зампрокурора области Шойсорон Доржиев. Житель Семцов полностью признал свою вину.
Суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.
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