Жителя Почепского района, убившего соперника при жене, приговорили к 9 годам

29-летнего жителя села Семцы Почепского района признали виновным в убийстве 54-летнего мужчины.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 22 августа в доме молодого человека и его жены. Компания выпивала. Приревновав жену к пожилому гостю, хозяин дома нанес ему более 20 ударов руками и ногами по разным частям тела. Травмы оказались смертельными.

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвинение по делу в суде поддерживал зампрокурора области Шойсорон Доржиев. Житель Семцов полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.