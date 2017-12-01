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В Трубчевске завполиклиникой послала москвичку жаловаться «министру и губернатору»

Опубликовано Сегодня, 14:20

Очередной скандал с участием медработников разразился в Брянской области.

О хамстве со стороны заведующей поликлиникой в Трубчевске на сайте департамента здравоохранения Брянской области рассказала жительница Московской области.

Она сообщила, что в поликлинике наблюдается ее бывший муж – инвалид первой группы, «парализованный, колясочник с пролежнями». Позвонив заведующей по вопросу его лечения, женщина, по ее словам, «в ответ услышала от Чистяковой Т. М. крик, и она бросила трубку, посоветовав писать министру и губернатору, а у нее в кабинете находятся больные в свидетелях».

Жительница Московской области попыталась дозвониться до главного врача больницы и его зама, но застать их на рабочем месте ей не удалось.

«Где этика врачей, руководителей, которые при других пациентах дают личностную характеристику другому больному, что он пьющий (это лежачий, парализованный)? Мне понятна теперь такая реакция больного, что не хочет лечиться в Трубчевской больнице, потому что самой плохо от крика заведующей со свидетелями в виде зависимых пациентов. Почему нельзя найти руководство больницы на месте в течение рабочего дня, а не писать министру, губернатору и на форум, чтобы тебя услышали?» – возмущается женщина.

В Трубчевской больнице ситуацию пока не комментируют.

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