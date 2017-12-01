В Брянске открыли горячую линию для пассажиров такси
Управление Роспотребнадзора по Брянской области открыло горячую линию для пассажиров такси.
Получить консультацию можно по телефону 8 (4832) 66-06-96.
Горячая линия работает в понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 12.45), в пятницу с 9.00 до 16.45 (обед с 12.00 до 12.45). Суббота, воскресенье – выходные.
Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, 2-й Советский переулок, 5а.
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