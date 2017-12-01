Маргарита Кизимова из Брянска строит любовь на проекте «Дом-2»
21-летняя Маргарита Кизимова из Брянска стала участницей телепроекта «Дом-2» на канате «ТНТ».
Об этом она сообщила в соцсетях. Первый выпуск с участием Маргариты Кизимовой вышел в эфир в минувшую субботу, 9 декабря.
На проект она пришла, чтобы построить отношения с 19-летним петербуржцем Романом Капкалы, и уже успела исполнить для него песню.
В Брянске Маргарита Кизимова трудилась ведущей в развлекательном комплексе «Бристоль».
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