Маргарита Кизимова из Брянска строит любовь на проекте «Дом-2»

21-летняя Маргарита Кизимова из Брянска стала участницей телепроекта «Дом-2» на канате «ТНТ».

Об этом она сообщила в соцсетях. Первый выпуск с участием Маргариты Кизимовой вышел в эфир в минувшую субботу, 9 декабря.

На проект она пришла, чтобы построить отношения с 19-летним петербуржцем Романом Капкалы, и уже успела исполнить для него песню.

В Брянске Маргарита Кизимова трудилась ведущей в развлекательном комплексе «Бристоль».