Брянский справедливоросс Зорин обвинил «Яндекс. Такси» в жадности

«Разделавшись» с УМВД, брянский справедливоросс Евгений Зорин обратил свой взор на «Яндекс. Такси».

Поездки в «Яндекс. Такси» обходятся горожанам слишком дорого, заявил Зорин: «За 50 метров платим как за 3 километра».

В частности, Зорина, который теперь, после ухода из ЛДПР, возглавляет движение «Справедливый контроль» регионального отделения «Справедливой России», возмутило ценообразование на маршруте до и после железнодорожного переезда Орджоникидзеград в Бежицком районе.

«Если вы совершаете посадку в машину, например на улице Карла Либкнехта, 1, и выстраиваете маршрут до улицы Карла Либкнехта, 10, стоимость поездки составляет 30 рублей. Однако если точкой посадки обозначить место за переездом Орджоникидзеград, например Ульянова, 42, и выстроить маршрут до того же адреса: улица Карла Либкнехта, 10, то стоимость поездки составляет уже больше 100 рублей. Несмотря на то что разница между исходными точками составляет 50-100 метров, стоимость поездки отличается почти чем в три раза», – сообщил Евгений Зорин.

Он намерен обратиться «уполномоченные органы» с просьбой «провести проверку с целью защиты прав потребителей».