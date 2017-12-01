В Комаричах самогонщицу оштрафовали за посягательство на интересы государства
Жительница Комаричей торговала самогоном, посягая на монополию государства.
Как сообщили в Комаричском районном суде, в октябре женщина за 400 рублей продала местному жителю 1,75 литра самогона. На торговку составили административный протокол.
Рассматривая материалы дела, суд пришел к выводу о том, что «правонарушение представляет большую общественную опасность, поскольку посягает на права и законные интересы государства и его монополий в сфере торговли».
Ранее женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. С учетом этих обстоятельств суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.
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