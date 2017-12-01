Владельца брянской АЗС оштрафовали за вредные выбросы без разрешения

АЗС в Климово работала без разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу.

Также, сообщили в прокуратуре области, у владельца автозаправочной станции не оказалось утвержденного проекта предельно допустимых выбросов.

После прокурорской проверки департамент природных ресурсов и экологии Брянской области оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей по административной статье «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения».