В Брянске оконная компания выдавала кредит за рассрочку

Обещая покупателям беспроцентную рассрочку, брянская оконная компания предлагала им банковский кредит.

Нарушения в деятельности «известной в Брянске оконной компании» выявило региональное УФАС.

Как сообщили в ведомстве, в рекламе компания предлагала клиентам рассрочку «без процентов и без переплат». Указывалось, что рассрочку представляет банк.

В ходе разбирательства выяснилось, что рекламодатель имел в виду, что в случае заключения кредитного договора с банком оконная компания предоставляет клиенту скидку в размере банковских процентов – таким образом, клиент, на первый взгляд, ничего не переплачивает.

На деле же услуга не являлась рассрочкой: покупатели заключали кредитный договор с банком и платили проценты за пользование кредитом, а возможно, сообщает УФАС, еще и комиссии и страховые взносы.

Оконную компанию признали виновной в нарушении закона о рекламе – ей предписано устранить нарушения. Виновных привлекут к административной ответственности.