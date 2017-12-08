В Брянске оконная компания выдавала кредит за рассрочку
Обещая покупателям беспроцентную рассрочку, брянская оконная компания предлагала им банковский кредит.
Нарушения в деятельности «известной в Брянске оконной компании» выявило региональное УФАС.
Как сообщили в ведомстве, в рекламе компания предлагала клиентам рассрочку «без процентов и без переплат». Указывалось, что рассрочку представляет банк.
В ходе разбирательства выяснилось, что рекламодатель имел в виду, что в случае заключения кредитного договора с банком оконная компания предоставляет клиенту скидку в размере банковских процентов – таким образом, клиент, на первый взгляд, ничего не переплачивает.
На деле же услуга не являлась рассрочкой: покупатели заключали кредитный договор с банком и платили проценты за пользование кредитом, а возможно, сообщает УФАС, еще и комиссии и страховые взносы.
Оконную компанию признали виновной в нарушении закона о рекламе – ей предписано устранить нарушения. Виновных привлекут к административной ответственности.
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