У украинца в Брянске отобрали два ордена Отечественной войны

Гражданин Украины незаконно вез через Брянскую область два ордена Отечественной войны.

Летом этого года в Суземке сотрудники Володарского таможенного поста обнаружили ордена, относящиеся к категории «Государственные награды СССР», в купе поезда Москва – Николаев.

12 декабря в деле разбирался Володарский районный суд Брянска. Он признал украинца виновным в недекларировании государственных наград СССР при перемещении через таможенную границу и постановил изъять ордена.