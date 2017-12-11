У украинца в Брянске отобрали два ордена Отечественной войны
Гражданин Украины незаконно вез через Брянскую область два ордена Отечественной войны.
Летом этого года в Суземке сотрудники Володарского таможенного поста обнаружили ордена, относящиеся к категории «Государственные награды СССР», в купе поезда Москва – Николаев.
12 декабря в деле разбирался Володарский районный суд Брянска. Он признал украинца виновным в недекларировании государственных наград СССР при перемещении через таможенную границу и постановил изъять ордена.
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