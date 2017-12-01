Перинатальный центр в Брянске снова закрыли – третий раз за год

Перинатальный центр Брянской городской больницы № 1 снова закрыли.

Такая информация появилась в группе «Перинатальный центр Брянск – «убийца детей», созданной Олесей Сафоновой, матерью умершей в центре новорожденной девочки.

По неофициальным данным, на этот раз центр закрыли из-за проблем с вентиляцией.

Напомним, это уже третье закрытие перинатального центра, открытого президентом Владимиром Путиным, менее чем за год его работы. В июне, после того как стало известно о массовой гибели младенцев, работу центра приостановили для «профилактических мероприятий по проверке приточных вентиляционных установок». Возбуждено уголовное дело, однако о ходе его расследования до сих пор ничего не известно.

Во второй раз центр закрыли в конце ноября – накануне снова появилась информация о гибели новорожденной девочки.

Официально ситуацию ни медики, ни брянские чиновники не комментируют.