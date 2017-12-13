У БУМа в Брянске сняли на видео одинокого танцора

В Брянске сняли на видео танцевальное соло.

Как рассказал автор видео, перед ТРЦ «БУМ-сити» в Бежицком районе мужчина исполнил зажигательный хип-хоп под песню «Волчонок» группы «25/17». Танцора не смутили ни косые взгляды, ни смешки аудитории. Закончив танец, он, пошатываясь, удалился.

«Мужик – красавчик», – отмечает автор записи.

«Когда душа просит праздника», «Он шикарен», «Автор жжет. К Андрюхе Малахову! Язь, мать его!» – пишут интернет-пользователи.

Нашлись и те, кто не разделил всеобщего восторга. «В чем прикол? В том, что пьяный алкаш сотрясает своими вонючими телесами посреди города? Ай, мужиг, ай, красаучег, ой, прям пц, какая радость», «За бутылку светлой чего только не сделают – грех смеяться над не умеющими танцевать людьми», – считают они.