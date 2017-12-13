У БУМа в Брянске сняли на видео одинокого танцора
В Брянске сняли на видео танцевальное соло.
Как рассказал автор видео, перед ТРЦ «БУМ-сити» в Бежицком районе мужчина исполнил зажигательный хип-хоп под песню «Волчонок» группы «25/17». Танцора не смутили ни косые взгляды, ни смешки аудитории. Закончив танец, он, пошатываясь, удалился.
«Мужик – красавчик», – отмечает автор записи.
«Когда душа просит праздника», «Он шикарен», «Автор жжет. К Андрюхе Малахову! Язь, мать его!» – пишут интернет-пользователи.
Нашлись и те, кто не разделил всеобщего восторга. «В чем прикол? В том, что пьяный алкаш сотрясает своими вонючими телесами посреди города? Ай, мужиг, ай, красаучег, ой, прям пц, какая радость», «За бутылку светлой чего только не сделают – грех смеяться над не умеющими танцевать людьми», – считают они.
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