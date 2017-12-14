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«Это жесть»: брянцы жалуются на непроходимую грязь на Горбатова

Опубликовано Вчера, 16:20

Жители Брянска жалуются на непролазную грязь в Советском районе.

«Улица Горбатова, по пути к ФМС. Третий год», – рассказал в соцсетях местный житель Роман. Жалобу он подкрепил фото, на котором видно, как раскисшая от осадков тропинка истоптана многочисленными пешеходами.

«Самое интересное начинается ночью, когда нет фонарей!», «Все отлично, ближе к заборчику держимся или в обход по Крахмалева», «Домов понастроили, а дорогу сделать не подумали. К маме часто хожу в гости, и это жесть. Остаться в живых», «Да там и проезжая часть такая же», – отмечают горожане.

«По такой же грязи вела сегодня детей в школу Олимпийского резерва на гимнастику. К сожалению, подходы к нижнему залу оставляют желать лучшего», – рассказала еще одна жительница Советского района.

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