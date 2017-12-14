Брянские музыканты выпустили клип о любви к Вере Брежневой
Брянская группа «ТапОК» презентовала видеоклип на песню «Вера Брежнева».
Музыканты, выступающие в стиле поп-панк, спели о безответной любви к певице, актрисе и телеведущей Вере Брежневой, «у которой есть Меладзе». Однако есть и «перспективный парень из города Брянска – скоро все должно поменяться».
Как рассказали участники группы, клип уже набрал более 50 тысяч просмотров в «ВКонтакте».
В этом году «ТапОК» также выпустил новый альбом «Разложение общества лучше, чем одиночество». Его презентуют в рамках шоу в Брянске, Москве и Санкт-Петербурге.
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