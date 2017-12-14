Брянские музыканты выпустили клип о любви к Вере Брежневой

Брянская группа «ТапОК» презентовала видеоклип на песню «Вера Брежнева».

Музыканты, выступающие в стиле поп-панк, спели о безответной любви к певице, актрисе и телеведущей Вере Брежневой, «у которой есть Меладзе». Однако есть и «перспективный парень из города Брянска – скоро все должно поменяться».

Как рассказали участники группы, клип уже набрал более 50 тысяч просмотров в «ВКонтакте».

В этом году «ТапОК» также выпустил новый альбом «Разложение общества лучше, чем одиночество». Его презентуют в рамках шоу в Брянске, Москве и Санкт-Петербурге.