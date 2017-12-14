В Брянске осудили 22-летнего узбека, прятавшего героин на проспекте Ленина
22-летний гражданин Узбекистана привез из Москвы в Брянск партию наркотика и попытался спрятать его на проспекте Ленина.
В Советском районном суде Брянска завершилось разбирательство по уголовному делу, возбужденному по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства».
Как сообщили в областной прокуратуре, 4 мая около 13.00 узбек доставил из Москвы в Брянск 103,3 грамма наркотика, содержавшего героин. Находясь на проспекте Ленина в Советском районе, он начал подыскивать места для «закладок», чтобы затем сообщить о них соучастнику, контактирующему с потенциальными покупателями.
В этот же день около 16.00 узбека задержали сотрудники регионального УФСБ.
Суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.
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