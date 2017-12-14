Руководителя брянского учреждения оштрафовали за «потерю» 3,3 миллиона рублей

Руководителя одного из учреждений Брянской области признали виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в региональном УМВД, он оплатил оборудование, которое в итоге так и не поступило в эксплуатацию. В результате учреждение лишилось 3,3 миллиона рублей.

Советский районный суд приговорил его к выплате штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Каким учреждение руководит злоумышленник, в УМВД не сообщают.