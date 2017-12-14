Руководителя брянского учреждения оштрафовали за «потерю» 3,3 миллиона рублей
Руководителя одного из учреждений Брянской области признали виновным в превышении должностных полномочий.
Как сообщили в региональном УМВД, он оплатил оборудование, которое в итоге так и не поступило в эксплуатацию. В результате учреждение лишилось 3,3 миллиона рублей.
Советский районный суд приговорил его к выплате штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Каким учреждение руководит злоумышленник, в УМВД не сообщают.
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