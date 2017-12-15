Суземский прокурор «сражается» с проститутками
Прокурор Суземского района добивается закрытия двух интернет-сайтов, предлагающих услуги проституток.
На минувшей неделе районный суд принял к производству два административных заявления прокурора о признании размещенной на сайтах информации запрещенной на территории Российской Федерации. Как говорится в заявлениях, «в защиту интересов неопределенного круга лиц».
Суземский районный суд назначил подготовку дел к судебным разбирательствам.
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