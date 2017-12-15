Суземский прокурор «сражается» с проститутками

Прокурор Суземского района добивается закрытия двух интернет-сайтов, предлагающих услуги проституток.

На минувшей неделе районный суд принял к производству два административных заявления прокурора о признании размещенной на сайтах информации запрещенной на территории Российской Федерации. Как говорится в заявлениях, «в защиту интересов неопределенного круга лиц».

Суземский районный суд назначил подготовку дел к судебным разбирательствам.