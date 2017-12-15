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Суземский прокурор «сражается» с проститутками

Опубликовано Вчера, 09:00

Прокурор Суземского района добивается закрытия двух интернет-сайтов, предлагающих услуги проституток.

На минувшей неделе районный суд принял к производству два административных заявления прокурора о признании размещенной на сайтах информации запрещенной на территории Российской Федерации. Как говорится в заявлениях, «в защиту интересов неопределенного круга лиц».

Суземский районный суд назначил подготовку дел к судебным разбирательствам.

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