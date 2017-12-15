МЧС проведет пожарно-тактическое учение в гостинице «Брянск»
20 декабря в гостинице «Брянск» пройдет пожарно-тактическое учение регионального ГУ МЧС.
Как сообщили в ведомстве, цель учения – отработка действий подразделений государственной противопожарной службы Брянского пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара.
Пожарно-тактическое учение начнется в 10.00. В мероприятии также примут участие представители СМИ.
Новости регионов
Задержан житель Холм-Жирковского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений полицейскому
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
На станции Брянск-Льговский завершился монтаж всех семи пролетных строений нового моста. На следующем этапе строительства железнодорожникам предстоит установить парапеты вдоль пролетов, а также соорудить временные сходы с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.