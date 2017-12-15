Пожарная машина не проехала по запаркованному двору на улице Брянского Фронта

В Брянске хаотичная парковка не позволила пожарной машине добраться до места вызова.

По словам очевидцев, выложивших видео в соцсетях, инцидент произошел во дворе дома № 25 по улице Брянского Фронта в Советском районе.

На записи видно, как пожарные уперлись в скопление машин жильцов дома – часть из них перегородили и без того узкую проезжую часть, часть и вовсе оказались на тротуаре.

«Пожарная не может проехать к 1-му корпусу из-за машин, припаркованных на тротуаре. Хорошо, что сообщение о возгорании не подтвердилось, а то так и сгореть недолго, пока будешь ждать, когда пожарная найдет другой вариант подъезда к дому. Бывает, так припаркуются, что даже скорая помощь проехать не может. Бесспорно, надо руки оторвать тем, кто утверждал проект такой точечной застройки! Но! Водители, паркующиеся таким образом, подумайте о последствиях такой парковки!» – пишет местная жительница.

«Осталось упомянуть жителей-установщиков бетонных блоков и бетонных цветочных клумб. Скорая к вам тоже будет ехать, вопрос времени», «Я таранил бы, жизнь людей важнее всякой железяки. А покореженные авто пусть страховая ремонтирует», – отмечают интернет-пользователи.