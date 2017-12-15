«Это что такое?»: брянцы – об украшении Семеновского сквера «на миллион»

Новогоднее украшение Семеновского сквера в Брянске вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Напомним, грандиозный ремонт сквера завершился минувшей осенью. В преддверии Нового года Семеновский сквер, как и другие места отдыха горожан, подвергся праздничному оформлению. Всего на новогоднее украшение Брянска в этом году выделили 1 миллион рублей.

Семеновскому скверу из этих средств денег хватило на протянутые между фонарями гирлянды из фольги, которые не продержались и пары дней, и несколько снеговиков. Некоторые из них выглядят откровенно пугающе.

Брянцы оформление не оценили. «Это что такое?», «Это, звездец, товарищи», «Это фиаско», «Это просто убожество, кто вообще в здравом уме мог одобрить такое украшение сквера», «Вроде пытаются что-то сделать, а смотришь, и грустно становится. Ведь 21-й век?», «Убого... и это центр!» – пишут они.

Также горожане отмечают, что, несмотря на ремонт, Семеновский сквер не пользуется популярностью. «Лучше бы залили все водой и сделали офигенный каток на открытом воздухе, было бы и полезно, и эффективно, и продуктивно, а еще, если бы сделали платным за символичную плату, то было бы еще и пополнение бюджета», – предлагают они.





