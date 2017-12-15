Брянские приставы охотятся за должниками в «ВКонтакте»

Брянские судебные приставы ведут интернет-работу с должниками.

Как сообщили в УФССП по Брянской области, только за последние пять дней направлено более 2,5 тысячи уведомлений о задолженности брянцам, зарегистрированным в «ВКонтакте».

По мнению приставов, это позволяет жителям региона своевременно узнать о своей задолженности, оплатить ее или представить документы, подтверждающие оплату.

При этом отмечают в ведомстве, в сообщении пристава нет просьбы о перечислении денег на какие-либо расчетные счета. Информация о способах оплаты размещена на официальном сайте ФССП России.