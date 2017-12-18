Снег и гололед прогнозируют в среду в Брянской области
В среду в Брянской области прогнозируют снег и гололед.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 20 декабря на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем снег, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -5…0 ºC, днем -3…+2 ºC.
Вероятность возникновения ЧС сохраняется. Напомним, за минувшие сутки в Брянской области зарегистрировано 65 ДТП.
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