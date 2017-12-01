Дакфейс и «лакшери»: сын брянского бизнесмена-оппозиционера покоряет Instagram
Сын брянского предпринимателя Александра Коломейцева Никита покоряет Instagram.
Страницу в Instagram он завел чуть менее года назад. 110 подписчиков Никиты Коломейцева могут узнать, что он игрет в теннис с Эдгардом Запашным, уважает компьютерные игры, фитнес и дорогие автомобили.
Вслед за старшими сестрами Никита научился эффектно позировать на камеру, делая «гламурное» лицо и принимая многозначительные позы. В его лексиконе выражения «лакшери», «я роняю Запад» и несколько непечатных слов.
Напомним, на всеобщее обозрение свою жизнь выставляют как сам Александр Коломейцев, который сейчас активно сражается с брянскими властями и ГУП «Брянсккоммунэнерго», так и члены его семьи. Ранее громкими заявлениями отличились его супруга Олеся и две старшие дочери: «Кристи» и «Алекса». Младшая Николь, вероятно, в силу возраста, пока Instagram не освоила.
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