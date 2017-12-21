Брянцы и мэрия поспорили о «корявом» ремонте лестницы к набережной
На лестнице по бульвару Гагарина в Брянске заметили брак.
Один из горожан Владислав обнаружил серьезные недочеты: по ступеням пошли трещины, местами виднеются большие зазоры – и выложил снимки в соцсетях.
Брянцы называют строителей «руко…опами». «Я бы удивилась, если бы в такую погоду что-то было бы по-другому», «Качество говорит само за себя, как всегда «на высоте», – пишут они.
В дискуссию вступила пресс-служба городской администрации. Сотрудники пресс-службы в увиденном усомнились и потребовали «ракурс с привязкой к месту».
«Как же вы в 21.00 заметили на еще реконструируемой лестнице эти трещины?» – поинтересовались они у автора фото.
Тот рассказал, что воспользовася фонариком. «Там и замечать особо не надо. Если между бортом и плитами щели по 5-10 сантиметров», – пояснил он.
«Ракурс с привязкой к месту? Серьезно? Не смешите людей, лестница протяженностью не 10 километров, и косяк там явно не один. Прогуляйтесь, посмотрите, а не здесь видимость создавайте», – призвал пресс-службу мэрии еще один интернет-пользователь.
Напомним, чиновники обещали торжественно сдать лестницу к Новому году, но, судя по всему, рабочие к этому времени завершить ремонт не успеют. В ходе ремонта произошел серьезный конфликт между подрядчиком и субподрядчиком, который вылился в заявления о плохом качестве работы и грядущих судебных исках.
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