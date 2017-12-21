Брянец отсудил у РЖД 70 тысяч за незаконное увольнение

Работник эксплуатационного локомотивного депо Брянск II выиграл дело о незаконном увольнении.

Как сообщили в Брянской транспортной прокуратуре, работодатель по своей инициативе расторг с железнодорожником трудовой договор с формулировкой «в связи с утратой доверия», о чем в трудовой книжке была сделана соответствующая запись.

Когда тот пожаловался в прокуратуру, выяснилось, что «утрата доверия» на самом деле ничем не подтверждена.

Фокинский районный суд Брянска признал увольнение незаконным и постановил восстановить сотрудника на работе и оплатить ему время вынужденного прогула.

С ОАО «РЖД» в пользу брянца взыскали почти 70 тысяч рублей.