Брянец отсудил у РЖД 70 тысяч за незаконное увольнение
Работник эксплуатационного локомотивного депо Брянск II выиграл дело о незаконном увольнении.
Как сообщили в Брянской транспортной прокуратуре, работодатель по своей инициативе расторг с железнодорожником трудовой договор с формулировкой «в связи с утратой доверия», о чем в трудовой книжке была сделана соответствующая запись.
Когда тот пожаловался в прокуратуру, выяснилось, что «утрата доверия» на самом деле ничем не подтверждена.
Фокинский районный суд Брянска признал увольнение незаконным и постановил восстановить сотрудника на работе и оплатить ему время вынужденного прогула.
С ОАО «РЖД» в пользу брянца взыскали почти 70 тысяч рублей.
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