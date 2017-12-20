Актер Том Харди «сыграл» дебошира, выпавшего из маршрутки в Брянске
Голливудский актер Том Харди «перевоплотился» в пьяного дебошира, выпавшего из маршрутного такси в Брянске.
На телеканале «Россия 24» под кадром со съемок фильма «Веном» о противнике Человека‐паука оказались титры «В Брянске пьяный дебошир выпал из маршрутки». Растерянный и неопрятный вид Тома Харди вполне соответствовал брянской новости.
По этому поводу в паблике «Десигн» интернет-пользователи устроили фотошоп-битву, опубликовав десятки фотожаб.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятнадцатью бригадными автомобилями на шасси ГАЗ - 33088.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.