Актер Том Харди «сыграл» дебошира, выпавшего из маршрутки в Брянске

Голливудский актер Том Харди «перевоплотился» в пьяного дебошира, выпавшего из маршрутного такси в Брянске.

На телеканале «Россия 24» под кадром со съемок фильма «Веном» о противнике Человека‐паука оказались титры «В Брянске пьяный дебошир выпал из маршрутки». Растерянный и неопрятный вид Тома Харди вполне соответствовал брянской новости.

По этому поводу в паблике «Десигн» интернет-пользователи устроили фотошоп-битву, опубликовав десятки фотожаб.



