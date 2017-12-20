Брянцы могут загадать желание на площади Партизан
Новогодние шары с заветными желаниями Дед Мороз повесит на елку.
23 октября на площади Партизан в Советском районе Брянска пройдет праздничная акция «Новогодний шар желаний».
Жители и гости Брянска могут принести свои шары, на которых написано самое заветное желание или доброе пожелание родным, друзьям и соседям, сообщает мэрия. Дед Мороз сразу же повесит новогодний шар на елку.
Шары могут быть любого размера, в том числе изготовленные своими руками.
Акция начнется в полдень и продлится до 14.00.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятнадцатью бригадными автомобилями на шасси ГАЗ - 33088.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.