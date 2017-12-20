Брянцы могут загадать желание на площади Партизан

Новогодние шары с заветными желаниями Дед Мороз повесит на елку.

23 октября на площади Партизан в Советском районе Брянска пройдет праздничная акция «Новогодний шар желаний».

Жители и гости Брянска могут принести свои шары, на которых написано самое заветное желание или доброе пожелание родным, друзьям и соседям, сообщает мэрия. Дед Мороз сразу же повесит новогодний шар на елку.

Шары могут быть любого размера, в том числе изготовленные своими руками.

Акция начнется в полдень и продлится до 14.00.