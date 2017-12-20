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Работники брянской «Культуры» просят Минакова спасти их от сына спикера облдумы

Опубликовано Вчера, 17:00

Представитель коллектива брянской агрофирмы «Культура» Александр Алексахин обратился с открытом письмом к депутату облдумы, спортсмену Виталию Минакову.

Открытое письмо Алексахин опубликовал на своем сайте. В нем, в частности, говорится о «беззакониях» со стороны Александра Попкова, сына председателя Брянской облдумы Владимира Попкова. Напомним, в начале декабря стало известно, что двадцатый апелляционный арбитражный суд Тулы признал незаконным включение Александра Попкова в члены «СПК «Агрофирма Культура».

Процитируем открытое письмо Александра Алексахина без правок и сокращений.

«Уважаемый Виталий Викторович!

Обращаются к Вам жители д. Добрунь, Брянского района, Брянской области, в лице активиста Алексахина Александра Ивановича.

Я являюсь одним из лидеров протеста работников СПК Агрофирмы «КУЛЬТУРА», которую захватила семья спикера Брянской областной думы Попкова Владимира Ивановича. Собственными силами мы «воюем» с административным ресурсом уже более полутора лет после того, как сын спикера Попков Александр Владимирович захватил контроль над управлением предприятия, отстранил от управления всех членов, которые в своем большинстве являются стариками. Обращаемся в суды, выигрываем их, и ДОКАЗЫВАЕМ, что это был захват предприятия!

Из решения 20-го апелляционного суда (г. Тула), дело №А09-686/2017:·«Доказательств, свидетельствующих о соблюдении процедуры принятия Фатеева С. В., Глушак Р. И., Туркову О .Е., Попкова А. В. в члены кооператива (одобрение решением общего собрания членов СПК – Агрофирма «Культура») в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено…

Таким образом, Фатеев С. В., Глушак Р. И., Туркова О. Е., Попков А. В. на момент принятия спорных решений не являлись членами СПК – Агрофирма «Культура».

Суд указал, что «оспариваемые собрания проведены неуполномоченными лицами (в отсутствие кворума) с нарушением прав ассоциированных членов кооператива, а «действия ответчика (СПК «Культура») направлены на придание легитимности действиям лиц, не являющихся членами кооператива, по установлению корпоративного контроля над кооперативом».

Попков А. В. на данный момент так и руководит предприятием, выводя через подставную фирму имущество членов кооператива, принадлежащее им по закону. Несмотря на это, правоохранительные органы и прокуратура бездействуют, не принимают никаких действий для того, чтобы вернуть имущество предприятия в руки законных владельцев.

Мы уже полтора года бьемся об стену чиновничьего беспредела. На Брянскую власть рассчитывать не стоит. Даже Сергей Шнуров (группа «Ленинград») купил бабушке квартиру вместо Брянских властей.

Виталий Викторович, просим Вас, как депутата Брянской областной думы, как защитника нашей Родины на ринге, помочь нам в том, чтобы Вы отправили депутатский запрос в правоохранительные органы и прокуратуру о предпринятых ими мерах по факту рейдерского захвата СПК Агрофирмы «Культура». Справедливость должна восторжествовать!»

Сам Виталий Минаков ситуацию не комментирует.

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